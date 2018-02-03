Adana'da Kamyon altında kalan bisikletli öldü
Adana'da, elektrikli bisikletli Ahmet Tataroğulları (66), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- DHA
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde elektrikli bisikletle giden Ahmet Tataroğulları'na, Fevzi G. yönetimindeki 01 B 7476 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altına düşen Tataroğulları, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Tataroğulları'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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