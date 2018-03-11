Adana'da kamyonet devrildi: 5 yaralı
Adana'da, kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Volkan C. yönetimindeki 33 N 5784 plakalı kamış yüklü kamyonet, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, kasadaki kamışların üzerinde oturan 5 kişi tarlaya savrularak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adana Devlet Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sürücü Volkan C. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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