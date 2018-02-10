Adana’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Seyhan Mahallesi Regülatör Köprü’de ilerleyen bir kamyonetin kasasında aşırı yüklenen yükün arasında yolculuk eden bir kişinin tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Aşırı yük ile seyreden kamyonetteki eşyalara tutunarak yolculuk eden şahıs görenlerin yüreğini ağza getirdi.

Trafikte ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.