Adana’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Adana’da bir kamyonetin kasasında tehlikeli şekilde yolculuk yapan bir kişinin görüntüsü kameralara yansıdı.
- İHA
Seyhan Mahallesi Regülatör Köprü’de ilerleyen bir kamyonetin kasasında aşırı yüklenen yükün arasında yolculuk eden bir kişinin tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Aşırı yük ile seyreden kamyonetteki eşyalara tutunarak yolculuk eden şahıs görenlerin yüreğini ağza getirdi.
Trafikte ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.
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