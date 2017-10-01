Adana’da kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Adana’nın Kozan ilçesinde amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk feci şekilde can verdi.
- İHA
Olay, ilçeye bağlı Doğanalanı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H. Y.’nin (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet geri manevra yaparken arkasında duran 9 yaşındaki yeğeni Eyüp Can Y.’yi ezdi. Yeğeni Eyüp Can Y.’nin kamyonetin altında kaldığını fark eden amca hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Eyüp Can Y. kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Küçük Eyüp Can’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken jandarma ve savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi. Yeğeni yanlışlıkla kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybeden amca H. Y.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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