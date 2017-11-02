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Adana'da kaza yapan kadın sürücü şoka girip gözyaşlarına boğuldu

Adana'da radar uygulamasını görünce direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir minibüse ardından da kaldırıma çarpan kadın sürücü şoka girip gözyaşlarına boğuldu.

  • DHA
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Kaza, Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücünün kulandığı otomobil, bulvarda uygulama yapan radar aracını görünce direksiyon hakimiyetini kaybederek minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.
 
UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
 
Dolmuşta bulunan bir yolcunun hafif yaralandığı kazada kadın sürücü yara almadı. Otomobilden inip kaldırıma oturan kadın sürücü kazanın şoku nedeniyle uzun süre ağladı. Kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kaza yerine gelen kadın sürücünün bir yakını ise amcasının milletvekili olduğunu belirterek, gazetecileri çekim yapmamaları konusunda tehdit ederken, minibüs hattında görevli olduğunu belirten bir kişi de gazetecilere tepki gösterdi.
 
Kazada yaralanan minibüs yolcusu ambulansla tedavi altına alındı.

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