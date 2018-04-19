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Adana'da kaza yapan üç kişi, aracı terk ederek olay yerinden uzaklaştı

Adana'da bir otomobille kaza yapan üç kişi, aracı terk ederek olay yerinden uzaklaştı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AAE 174 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırımdaki bir ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Araçta bulunan üç kişi daha sonra araçtan inerek ara sokaklara doğru uzaklaştı. Kazayı ve bu kişilerin gittiğini gören vatandaşlar ise durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, plakasını sorguladıkları otomobilin sahibine ulaşamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekiciyle götürülmesi ve belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, kaza yapan üç kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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