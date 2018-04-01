Adana’da kendini yere atıp hasta numarası yapan dilenci cep telefonuyla görüntülendi

Olay, Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasında kendini yere atarak hasta taklidi yapıp para dilenirken daha önce kendisine para verdiği bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi, şahsı videoya aldığı sırada daha önce kendisini yerde görüp para verdiğini dile getirirken, ”Bu kişi beş dakika önce başka bir tarafta da yere düştü. Bizde gittik neyin var dedik, para verdik. Kaldırdık, 5 dakika sonra başka bir yerde düştü. İnsanların iyi niyetini suistimal etmek olmaz, rol yaparak insanlara bir şey yapamaz” dedi. Görüntülendiğini anlayan dilenci ağlayarak "su içeceğim" diyerek yüzünü kapatmaya çalıştı. Dilencinin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Hasta taklidi yapıp kendini yere atan şahıs vatandaşların ambulans çağırmasını kabul etmeyip "iyiyim" dediği öğrenildi.