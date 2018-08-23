Adana'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Okan Etçi idaresindeki 01 UZ 738 plakalı otomobil, Adana-Karataş yolunda devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Etçi ile yanındaki Nafiye Ceren (23), Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ceren, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Ozdev yönetimindeki 33 KBE 46 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda, bariyerlere çarptı.

Alev alan otomobildeki sürücü Ozdev ve Metin Yıldırım, yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne

kaldırıldı.