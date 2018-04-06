Adana'da öğrenci evi görünümlü 6 yurt binası mühürlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü” iddiasıyla 3 temsilciliği ve genel merkez binası mühürlenen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’yla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Polis, öğrencilerin kaldığı çok katlı 6 binanın vakfa ait olduğu ve yurt olarak kullanıldığı belirledi.

Yapılan çalışmalarda elde edilen bir bildiride, yurtların öğrenci evi gibi görünmesi için maddeler sıralandığı tespit edildi. Bildiride, öğrencilerin yurt olarak kullanılan evlere toplu giriş yapmaması, servislerinden bir iki sokak ileride inilmesi, her ev için kira kontratı yapılması gibi sözde tedbirlerin yer aldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine Seyhan ilçesindeki 5 ve Çukurova ilçesindeki bir bina, öğrencilerin boşaltılmasının ardından ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi. Zabıta ekiplerine polis de destek verdi.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı.??

Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı. Şüphelilerin bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları belirlenmişti.