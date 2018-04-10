Adana'da ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nda eğitim gören Ş.C.K, henüz bilinmeyen bir nedenle okul önünde bekleyen müdür yardımcısı Yunus Esen'i bacağından bıçakladı.



Yaralı müdür yardımcısı Esen, okula sığınırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.



Esen, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Esen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Ş.C.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.