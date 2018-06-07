Adana'da otomobil, elektrik hattı için kazılan kanala düştü Adana'da sürücüsü şerit ihlali yaptığı iddia edilen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkınca elektrik hattı çekilmek için açılan kanala düştü.