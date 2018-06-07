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Adana'da otomobil, elektrik hattı için kazılan kanala düştü

Adana'da sürücüsü şerit ihlali yaptığı iddia edilen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkınca elektrik hattı çekilmek için açılan kanala düştü.

  • DHA
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Kaza, Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plastik doğrama ustası Ramazan Kenç (30), 01 AE 403 plakalı otomobili ile kent merkezine giderken kontrolünü kaybedince yol kenarında elektrik hattı döşemek için açılan kanala düştü.  Arka tarafı havaya kalkan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ramazan Kenç, "Yanımda giden otomobil, aniden şerit değiştirip önüme geçince frene bastım. Ancak otomobil kontrolden çıkıp çukura düştü" dedi.
 
Otomobil, vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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