Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana’da otomobile silahlı saldıya 6 gözaltı

Adana’da baba, oğlu ve torunun bulunduğu araca ateş açılması sonucu 1 kişi öldü 2 kişide yaralandı. Olayla ilgisi olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Yüreğir ilçesi Karataş yolu Doğankent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Özer (9) ile 01 DHR 78 plakalı aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kişiler tarafından 4 araçla yolları kesildi. Araçtan inen kişilerce kaleşnikof ve tabanca ile araç kurun yağmuruna tuttu. Çok sayıda kurşun isabet alan araçta bulunan Müslüm Üzer, Orhan Üzer ve Hüseyin Üzer ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Müslüm Üzer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Üzer ve oğlu Hüseyin Üzer Balcalı Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
 
‘Biri Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı’
 
6 kişinin gözaltına alındığı saldırının, 10 ay önce Üzer ve Altınyüzük  aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük’ün öldürülmesiyle ilgili olacağını değerlendiriliyor. Olay’dan kısa süre sonra Adana Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, F.A (21),F.A (28), Z.A (26), R.A (29), C.M (26) ve Suriye uyruklu K.K (17) yakalandı. Yakalanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirilirken, buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 
Cinayet Büro polisleri, olay ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran yeni savaş uçağı: Qaher F-313

İran yeni savaş uçağı: Qaher F-313

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA