Adana’da otomobile silahlı saldıya 6 gözaltı

Olay, Yüreğir ilçesi Karataş yolu Doğankent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Özer (9) ile 01 DHR 78 plakalı aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kişiler tarafından 4 araçla yolları kesildi. Araçtan inen kişilerce kaleşnikof ve tabanca ile araç kurun yağmuruna tuttu. Çok sayıda kurşun isabet alan araçta bulunan Müslüm Üzer, Orhan Üzer ve Hüseyin Üzer ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Müslüm Üzer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Üzer ve oğlu Hüseyin Üzer Balcalı Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

‘Biri Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı’

6 kişinin gözaltına alındığı saldırının, 10 ay önce Üzer ve Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük’ün öldürülmesiyle ilgili olacağını değerlendiriliyor. Olay’dan kısa süre sonra Adana Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, F.A (21),F.A (28), Z.A (26), R.A (29), C.M (26) ve Suriye uyruklu K.K (17) yakalandı. Yakalanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirilirken, buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayet Büro polisleri, olay ilgili soruşturmayı derinleştirdi.