Adana'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sokakta oynayan 3 yaşındaki Bünyamin Ok'a çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ok'un öldüğünü belirledi.

Ok'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.