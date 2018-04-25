Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da patlayan su borusu nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar güçlük yaşadı

Adana'da su borusunun patlaması nedeniyle yol su altında kaldı, araç sürücüleri ve yayalar güçlük yaşadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Kavşağı'nda, Gültepe Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan şebeke borusu basınç nedeniyle patladı.

Patlayan borudan çıkan suyun Kozan Caddesi'ne doğru akması dolayısıyla sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri, Çatalan Kavşağı'ndan Gültepe Mahallesi'ne girişi dubalarla kapattı. Mahalleye giriş ise bir ara sokaktan sağlandı.

Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin çalışması sonucu su kesilerek boru tamir edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA