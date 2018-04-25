Adana'da patlayan su borusu nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar güçlük yaşadı

Merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Kavşağı'nda, Gültepe Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan şebeke borusu basınç nedeniyle patladı.



Patlayan borudan çıkan suyun Kozan Caddesi'ne doğru akması dolayısıyla sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.



İhbar üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri, Çatalan Kavşağı'ndan Gültepe Mahallesi'ne girişi dubalarla kapattı. Mahalleye giriş ise bir ara sokaktan sağlandı.



Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin çalışması sonucu su kesilerek boru tamir edildi.