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Adana'da penceresinden gelen sesi kontrol eden kişi pompalı tüfekle vuruldu

Adana'da, evinde oturduğu sırada pencere camına vurulduğu için başını dışarı uzatan kişi, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Yaşar T'ye (49) evindeyken, dışarıdan pencere camına vurulması üzerine sesin nedenini anlamak için başını uzattığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Kendisini geriye atarak saldırıdan kurtulmaya çalışırken yüzüne saçmalar isabet eden Yaşar T. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Yaşar T,  yaralandığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil Serviste müdahale edilen yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinde delil çalışması yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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