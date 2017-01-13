Adana'da PKK yandaşları sokaktan temizlendi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nden Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Osman Ak, göreve başladığı günden itibaren Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Ova, Hürriyet, Barbaros ve Anadolu mahallelerinde bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yapması dikkatini çekince, PKK yandaşlarının sokağı terörize etmemesi için çalışma arkadaşlarına talimat verdi.

Talimat üzerine 31 Ekim 2016 tarihinden bu yana terör yandaşlarının yuvalandığı ve korsan gösteri yaptığı mahallelerde polis göz açtırmıyor. Polis gece gündüz sokaklarda uygulama yaparak, PKK yandaşlarının vatandaşın huzurunu bozmasına izin vermiyor.

Polis özellikle gece zırhlı araçlarla özel harekat polisleriyle mahallede ara sokaklara kadar girerek şok baskınlar uyguluyor. Özel harekat polisi ellerinde uzun namlulu silahlarla sokağa girip PKK yandaşlarına gözdağı veriyor.

Yapılan uygulamalar sayesinde Gülbahçesi, Ova, Hürriyet, Barbaros ve Anadolu mahallelerinde bölücü terör örgütü yandaşları korsan gösteri yapamaz hale geldi.

Gerçekleştirilen son uygulamada 163 şüpheli şahıs sorgulanırken, 54 araçta arama yapıldı. 12 iş yerini didik didik arayan polis, 1 aranan şahsı yakaladı.

Terör örgütü PKK’yı öven duvar yazıları da polisler tarafından boyalarla silindi.