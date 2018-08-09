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Adana'da polis baza içinde otomatik tabanca ele geçirdi

Adana'da polisin bir eve yaptığı baskında thomson marka otomatik tabanca ele geçirildi.

  • İHA
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın göreve başladığı günden bu yana ruhsatsız silahlara karşı denetimleri artırma talimatı doğrultusunda hareket eden Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri bir evde otomatik tabanca olduğu ihbarını aldı. Polis hemen adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramada yatak odasında baza içinde beze sarılı halde thomson marka otomatik tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Murat Ş. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı yatak odasındaki baza içindeki tabancanın kendisine ait olmadığını nereden geldiğini de bilmediğini söylediği öğrenildi. 
 
Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
 

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