Adana’da polis karakoluna EYP atan bir kişi tutuklandı
Adana’da polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan 5 kişiyi 30 Aralık Cumartesi günü yakalamıştı. Bugün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 14 yaşındaki Hüseyin K. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişide serbest bırakıldı.
Adliye binası önünde bekleyen Hüseyin K.’ın ailesi taşkınlık çıkarmaya çalışırken, çevik kuvvet polisleri aileyi uzaklaştırdı.
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