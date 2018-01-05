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Adana'da polis merkezi yakınındaki patlamaya ilişkin tutuklama

Adana'da Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki sokağa el yapımı patlayıcı atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki sokağa el yapımı patlayıcı atılmasıyla ilgili gözaltına alınan Emre K, Muhammet N. ve Veysi B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Emre K. ve Muhammet N. tutukladı, Veysi B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki sokakta 28 Aralık 2017'de küçük çaplı patlama meydana gelmişti. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan H.K. (14) çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

 

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