Adana'da polis merkezi yakınındaki patlamayla ilgili 2 kişi daha yakalandı Adana'da Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki bir sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atılmasıyla ilgili terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 2 çocuk daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.