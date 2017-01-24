Adana'da polis silahlı saldırıyı önledi
Adana'da aralarında husumet bulunan kişilere silahlı saldırı yapacağı ileri sürülen 5 kişi, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfekle yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bekleyen 5 kişinin, aralarında husumet bulunan şahıslara yönelik silahlı saldırı yapacağı ihbarını aldı.
Obalar Caddesi'ne uygulama yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bildirilen yere operasyon yaptı. 5 şüpheli damdan kaçtı. Zanlıların kaçarken bıraktığı 1 Glock marka tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Polisler, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 5 kişi emniyete götürüldü.
Bu saldırıyı önleyen polis, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine atılmış halde otomatik tabanca ele geçirmişti. Bugün sabah saatlerinde ise adliye çıkışında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi silahla yaralanmış, olayda 1 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.
Bugün sabah yapılan başka bir operasyonda ise polis Kalaşnikof marka otomatik silah ele geçirmişti.
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