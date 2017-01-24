Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da polis silahlı saldırıyı önledi

Adana'da aralarında husumet bulunan kişilere silahlı saldırı yapacağı ileri sürülen 5 kişi, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfekle yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bekleyen 5 kişinin, aralarında husumet bulunan şahıslara yönelik silahlı saldırı yapacağı ihbarını aldı.
 
Obalar Caddesi'ne uygulama yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bildirilen yere operasyon yaptı. 5 şüpheli damdan kaçtı. Zanlıların kaçarken bıraktığı 1 Glock marka tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
 
Polisler, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 5 kişi emniyete götürüldü. 
 
Bu saldırıyı önleyen polis, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine atılmış halde otomatik tabanca ele geçirmişti. Bugün sabah saatlerinde ise adliye çıkışında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi silahla yaralanmış, olayda 1 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti. 
 
Bugün sabah yapılan başka bir operasyonda ise polis Kalaşnikof marka otomatik silah ele geçirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi

İşte MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi

Güzelleri karşında gören Duterte'nin nutku tutuldu

Güzelleri karşında gören Duterte'nin nutku tutuldu

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA