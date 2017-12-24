Adana'da polisin kovaladığı uyuşturucu satıcısı, cezaevi firarisi çıktı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi 2896 Sokak'ta Güven Tim Büro Amirliği ekiplerini fark eden şüpheli kaçmaya başladı.

Elindeki 48 uyuşturucu hap, kullanıma hazır 6 paket esrar ve 600 lirayı atıp kaçan şüpheli, ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin Ferhan K. olduğu ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Ferhan K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.