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Adana’da restaurant’ta silahlı kavga: 2 ölü 3 yaralı

Adana'da restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Buvarı'nda bulunan bir restoranda, Kemal Daş ile Erkan Çoral arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Çoral ve beraberindekiler ile Daş ve yanındakiler birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kavgada, Murat Sultan ile soyadı öğrenilemeyen Orhan isimli kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çoral, Serkan Kaplan ile Ömer Karabacak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Çoral, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Daş'ın ise olayda yaralanan bir şahsı hastaneye bıraktıktan sonra kaçtığı öğrenildi.

İnceleme yapan ekipler, olay yerinde 22 boş kovan buldu.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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