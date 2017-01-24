Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Adana'da, bin 590 şişe sahte içki ve 19 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda bazı iş yerlerine ve merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, bin 590 şişe satışa hazır sahte içki ve 19 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili gözaltına alınan 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyon ile 219 bin liralık haksız kazanç ve vergi kaybı engellendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

Mehmetçik Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi verdi

Mehmetçik Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi verdi

Yüzlerce yıllık mağara evler

Yüzlerce yıllık mağara evler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA