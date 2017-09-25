Adana'da şarkılı, şiirli intihar girişimi! Komşuları da salçalık biber temizleyip

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 71026 Sokak'taki tek katlı evin damında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan ve Sema Ö. (24) bir süre önce evlendi. Ancak Hakan Ö. evlendikten sonra eşinin psikolojisinin bozuk olduğu gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Ancak Sema Ö., kocasından ayrılmak istemedi. Hakan Ö. ise ayrılacağını söyleyip evini de ayırdı.

3 aylık hamile olan Sema Ö. bugün eşinin oturduğu Yeşilyurt Mahallesi 71026 Sokak'taki evinin karşısındaki tek katlı evin damına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadını gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kadını intihardan vazgeçirmek istedi ancak bir türlü ikna edemedi.

ŞARKI SÖYLEDİ, ŞİİR OKUDU

Bir şişeyi kırıp cam parçasını eline alarak yaklaşıldığı zaman kendine zarar vermekle tehdit eden genç kadın, kocası gelmediği taktirde kendisini aşağı atacağını ve buradan inmeyeceğini söyledi. Polis ise kocasını getirme sözü verdi ancak Sema Ö., "Kocam gelmeden asla inmem" diyerek tehditlerini sürdürdü. Bir süre sonra da genç kadın önce kocasına duygusal bir şarkı söyledi. Şarkıdan sonrada kocasına yazdığı kendini şiirini okudu.

KARNINI CAMLA YARALADI

Bu arada, polis hamile kadına yaklaşmak istedi ancak o polisi fark edince kendini aşağı atmakla tehdit etti. Polis Sema Ö.'ye biraz daha yaklaşınca kadın camla önce boğazını, sonra kolunu daha sonra da hamile olmasına rağmen camla karnını kesip zarar verdi. Polis genç kadın kendine zarar verince damdan aşağı indi. Sema Ö.'yü bir türlü ikna edemeyen polis, kadını aşağıdan oyalamaya başladı.

FİLM İZLER GİBİ SEYRETTİLER

Genç kadının intihar girişimini bütün mahalleli, film seyreder gibi izledi. Kimi zaman vatandaşlar Sema Ö.'ye atlamasını söylerken kimi ise kocasına değmeyeceğini söyledi. Olayı film gibi izleyenler arasında iki bastonlu yaşlı kadının olması da dikkat çekti. Yaşlı kadınlar genç kadın ikna edilene kadar olay yerinden ayrılmayıp bastonlarına dayanarak olayı izlemeye devam etti.

SALÇALIK BİBER TEMİZLEDİLER

Evlerinin damında intihar girişimi olan aile ise evin bahçesinde salçalık biber temizledi. Genç kadın yaklaşık bir saat damda kalırken aile buna hiç aldırmadan biberleri temizlemeye devam etti. Kadınlardan bazıları cep telefonu kamerasıyla Sema Ö.'yü görüntüledi.

Bir saatin sonunda genç kadını bir polis bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp aşağı indirdi. Biber temizleyen aile buna rağmen kadın yanlarından götürülürken bile biber temizlemeye devam etti. Sema Ö. tedaviyi kabul etmeyince polis merkezine götürüldü.