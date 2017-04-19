Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti
Özgür Mahallesi 2454 sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
2 GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA
Kavgaya dönüşen tartışmada silahla yaralanan 6 kişi, vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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