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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti

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Özgür Mahallesi 2454 sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

2 GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Kavgaya dönüşen tartışmada silahla yaralanan 6 kişi, vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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