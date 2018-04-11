Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay,  Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, Gökay Tunç (19) sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Göğüsünden yaralanan Tunç kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.  Bu arada Tunç’u kimliği belirlenemeyen bir kişi aracı ile özel bir hastaneye götürdü.  Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kimliği belirlenemeyen kişi Tunç’u getirdiği hastaneden ayrılarak aracını Meydan Mahallesi 39015 sokağa park ederek izini kaybettirdi. Polis ekipleri aracı emniyet garajına çektirerek inceleme altına aldı.  Barış Bulvarı üzerinden inceleme yapan polis ekipleri 10 adet boş kovan ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı sınırda askerlerimizi ziyaret ederken Kılıçdaroğlu teröristlerle hasret gidersin

MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı sınırda askerlerimizi ziyaret ederken Kılıçdaroğlu teröristlerle hasret gidersin

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Bunlar ancak Çin'de olur

Bunlar ancak Çin'de olur

Bu canavarlar şoke etti

Bu canavarlar şoke etti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA