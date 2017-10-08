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Adana'da silahlı saldırı meydana geldi: 2 ölü

Merkez Sarıçam ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş edilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş edilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Mutlu Mahalesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Müslüm Savan, Fahri Tan ve Erkan Bakırcı'ya ateş edildi.

Saldırıda, Savan ve Tan olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Bakırcı ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Haberi alan Savan ve Tan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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