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Adana'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

Adana'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK adına paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen şafak vakti operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK adına paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde bazı adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat ve asayiş ekiplerinin destek verdiği çalışmada, şüphelilerin evlerine baskın yapan polis, aralarında bir kadının bulunduğu kent merkezinde 9 ve Ceyhan ilçesinde 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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