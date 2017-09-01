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Adana'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 10 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Abdurezzak Oğuz (45) yönetimindeki 80 GL 377 plakalı kamyonet, D-400 karayolu Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve kamyonette bulunan 9 tarım işçisi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılar Ceyhan ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir : Yusuf TunurYayınlayan : Zübeyde Balcı 20:20 01/09/17

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