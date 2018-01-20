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Adana'da tefeci çetenin 6 üyesi tutuklandı

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütü kurup tefecilik yaptığı öne sürülen 13 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 2017 Eylül ayında Aziz Yaşar B. tarafından 'tefecilik' ve 'yağma' için çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen polis, çeteyi tam 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Gerekli delilleri toplanmasının ardından 11 Ocak’ta operasyon için düğmeye basıldı.

13 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda çete lideri Aziz Yaşar B. (54) ile Osman Kemal Ö. (55) Ahmet A. (54), Ercan Y. (44), Gökhan Y. (39), Güner G. (59), Berkay G. (33), Tarkan E. (39), Tarık G. (39), Veli Ç. (59), Üzeyir Ö. (45), Veysel S. (38) ve Esra Seyhan G. (29) yakalandı. Emniyette bir hafta sorguları süren zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece çete lideri Aziz Yaşar B., Güner G., Ahmet A., Osman K. Gökhan Y. ve Berkay G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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