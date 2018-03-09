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Adana'da terör örgütü adına gösteriye katılan 5 kişiye hapis cezası verildi

Adana’da 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK için düzenlenen yasa dışı gösteriye katıldıkları iddia edilen 6 sanıktan 5'ine çeşitli oranlarda hapis ve para cezaları verildi.

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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanıklar Ercan Daşkesen, Mahsun Yiğit, Murat Sancak, Mazlum Doğan, E.A. ve Nurullah Bulut katılmadı. Duruşmada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayıp sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "Toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmak, 2911 sayılı Kanun'a muhalefet, kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için direnme, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçlarından sanıklara ceza verdi.

Heyet, sanık Ercan Daşkesen’i 18 yıl 4 ay 6 gün hapis ve 9 bin lira adli para, Mazlum Doğan, Murat Sancak ve Nurullah Bulut’u 7 yıl 4 ay 29 gün hapis, Mahsun Yiğit’i de 8 bin 240 lira adli para cezasına mahkum etti.

Olay tarihinde yaşı küçük olan E.A. ise delil yetersizliğinden beraat eti.

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