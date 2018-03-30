Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
- AA
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve savaş bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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