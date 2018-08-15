Adana'da terör örgütü PKK operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'teki ilk kanlı eyleminin yıldönümü öncesi birçok ilde operasyon düzenlendi.

Adana Emniyeti, eylem hazırlığında olan ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen kişilerin adreslerine baskın yaptı. Operasyona özel harekat, asayiş ve ilçe emniyet müdürlükleri de destek verdi. 14 eve yapılan eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da da PKK ile irtibatı tespit edilen ve örgüt propagandası yapan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve Van'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve molotof kokteylli eylem yapma hazırlığındaki kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da da sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.