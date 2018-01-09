Adana'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde şafak vakti operasyon düzenlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 10 adrese yaptıkları eş zamanlı baskınlarda aralarında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan bazı kişilerin de olduğu 8 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, baskınlar sırasında zanlıların evlerinin çatıları ile şüpheli gördükleri yerlerde aramalar yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı araçlarla Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.