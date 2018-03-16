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Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 47 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde gerçekleştirilen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde gerçekleştirilen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik kent genelinde 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ile diğer şube müdürlüklerinin de destek verdiği ve 700 polisin katıldığı operasyonda, örgütün çağrısı üzerine silah, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 5'i kadın, 10'u çocuk 47 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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