Adana’da terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret eden 6 PKK’lı tutuklandı
Adana’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, 16 Mart Cuma günü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar 6 gün boyunca emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan 6’sı sosyal medya üzerinden terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yaşı küçük 2 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.
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