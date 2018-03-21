Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana’da terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret eden 6 PKK’lı tutuklandı

Adana’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre,  16 Mart Cuma günü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar 6 gün boyunca emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 6’sı sosyal medya üzerinden terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yaşı küçük 2 kişi  savcılıktan serbest bırakıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 698 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 698 terörist etkisiz hale getirildi

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA