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Adana'da tişörtüne bin 324 uyuşturucu hap saklayan kişi gözaltında

Adana'da, tişörtünün içinde bin 324 uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

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- Adana'da polisin şüphelenerek arama yaptığı kişinin üzerinde bin 324 uyuşturucu hap ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, durumundan şüphelendiği kişinin tişörtünün içinde, poşetler halinde bin 324 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

 

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