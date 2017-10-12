Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da yakalanan torbacı öğretmen çıktı

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden birinin öğretmen olduğu ortaya çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik olarak 2 gün önce şafak vakti operasyon başlattı. Polis uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği evlere tek tek özel harekat polisiyle birlikte girdi. Özel hareket polislerinin destek verdiği operasyonda evlerin kapıları 'koç başı' ile kırıldı.
 
Arama yapan polisler evlerde toplam 29 kilo esrar ve 1 adet tüfek ele geçirdi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
 
"Öğretmen teknik takibe takıldı"
 
Polisin torbacıları tespit için savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Bu yapılan teknik takipte bir özel okulda öğretmen olarak çalışan 32 yaşındaki Yılmaz Y.'nin de torbacılık yaptığı saptandı. Gülbahçesi Mahallesi'ne yapılan baskınlarda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 32 yaşındaki Yılmaz Y,'de gözaltına alındı. Yılmaz Y,'nin olayın duyulmasının ardından okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.
 
İşlemleri tamamlanan zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kemal Kılıçdaroğlu 9 dakika sonra çark etti

Kemal Kılıçdaroğlu 9 dakika sonra çark etti

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA