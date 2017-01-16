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Adana'da trafik kazası: 15 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 63 M 3183 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu ile tarım işçilerini taşıyan 33 CMC 85 plakalı midibüs, Adana- Mersin yolu Hal kavşağında çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dr. Aşkım Tüfekçi, Adana Devlet ve Numune Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

- Midibüs sürücüsü sıkıştı

Çarpışmanın etkisiyle midibüs sürücüsü kabin içinde sıkıştı. Olay yerine çağırılan itfaiye ve CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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