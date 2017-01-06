Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'da bir otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Muhammet Ali Gök idaresindeki 01 HS 592 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine hızla girince kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 06 BC 0313 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Muhammet Ali Gök ile aynı araçta bulunan Yaren Dulkan, Murat Pekacarbey ve Özgür Şendur yaralandı.

Kazayı gören polislerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Şendur, CANKUR ekiplerince yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma ile Adana Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Ayyıldız: Eldeki verile PKK'yı işaret ediyor

Vali Ayyıldız: Eldeki verile PKK'yı işaret ediyor

İzmir Adliyesi'ne terör saldırısı

İzmir Adliyesi'ne terör saldırısı

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA