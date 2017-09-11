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Adana'da trafik polisi tartıştığı iki dayısı ile kuzenini silahla vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Adana'da bir trafik polisi, tartıştığı iki dayısı ile kuzenini silahla vurdu. Dayılarından birisi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

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Adana'da bir trafik polisi, tartıştığı iki dayısı ile kuzenini silahla vurdu. Dayılarından birisi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

 

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