Adana'da trafik polisi tartıştığı iki dayısı ile kuzenini silahla vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Adana'da bir trafik polisi, tartıştığı iki dayısı ile kuzenini silahla vurdu. Dayılarından birisi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.
- İHA
Adana'da bir trafik polisi, tartıştığı iki dayısı ile kuzenini silahla vurdu. Dayılarından birisi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.
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