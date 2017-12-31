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Adana'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

Adana'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

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Alınan bilgiye göre, 01 EPU 06 plakalı kamyoneti merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi 83021 Sokak'ta park halinde bulunan sürücü Ali Doğan Koç, aracının yan tarafındaki uçurumda bulundu.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi, henüz nasıl düştüğü tespit edilemeyen Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber üzerine olay yerine gelen Koç'un yakınları gözyaşı döktü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

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