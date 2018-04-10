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Adana'da uyuşturucu kullanırken yakalanan kişinin ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirlendi

Adana'da polis ekiplerinin metruk binaları denetimi sırasında uyuşturucu kullanırken yakaladığı 3 kişiden birinin ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirlendi.

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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Tim Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki metruk binalarda şüpheli kişilere yönelik denetim yaptı. Bu sırada bir binada 3 kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Bu kişiler arasında bulunan Y.A'nın yapılan kimlik tespitinde, bir süre önce Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinden (AMATEM) taburcu edildiği ve ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.

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