Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı
Adana'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı.
- AA
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Söz konusu adreslerde narkotik köpekleri kullanılarak arama yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.