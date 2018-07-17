Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Söz konusu adreslerde narkotik köpekleri kullanılarak arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan ve Trump Suriye´yi görüştü

Başkan Erdoğan ve Trump Suriye´yi görüştü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA