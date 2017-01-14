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Adana'da yangın çıkaran çocuk kendisini ve 2 kardeşini yaktı

Adana’da sobayla oynayan Suriyeli çocuk yangın çıkardı. Yangında 2 kardeşiyle birlikte yanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 8 aylık bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

  • İHA
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Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45008. Sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk sahibi Abdo ve Ayşe Dillo çifti, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya yerleşti. Baba Abdo Dillo işte gitmek için sabah saatlerinden evden ayrılırken anne de çocuklarının ısınması için odun sobasını yaktıktan sonra 8 aylık kızına mama almak için bakkala gitti.
 
Annesinin bakkala gittiği sırada kardeşleriyle beraber evde kalan 4 yaşındaki Ahmet Dillo, sobayla oynayınca yangın çıktı. Yangında 3 kardeş de yanarak yaralandı. Alevler arasında kalan çocuklar çevredeki komşular tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. 
 
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklardan Ahmet Dillo (4), ve Hamdo Dillo'nun (3) hafif yaralandığı, 8 aylık Fatma Dillo’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
 
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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