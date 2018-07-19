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Adana’da yapı kimyasalları fabrikasında yayılan kokudan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı

Adana’da yapı kimyasalları fabrikasında yayılan kokudan 8 işçi etkilendi.

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Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yapı kimyasalları fabrikasında çalışan işçiler kaynağı belirlenemeyen kokudan etkilendi.

Fabrikanın güvenlik görevlisi durumu sağlık ekiplerine ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Ekipler etkilenen 8 işçiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Ekipler, fabrikada kokunun kaynağını tespit etmek için inceleme başlattı.

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