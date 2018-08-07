Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin de destek verdiği operasyon kapsamında bu kişilerin adreslerine şafak vakti baskınlar yaptı.

Evlerde arama yapan polisler, bazı dijital malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.