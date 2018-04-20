Adana'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
Adana'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik 22 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan diğer 8 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.