Adana'da yılın ilk trafik cezası, alkollü sürcüye

Yeni yılın ilk dakikalarında kentin her noktasında denetlemesini sıklaştıran trafik ekipleri, özellikle alkollü olarak yola çıkan sürücülere göz açtırmadı. Eğlence yerlerinin yoğun olduğu merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda denetim yapan trafik polisleri, şüphelendikleri araçları durdurarak hem alkol, hem de evrak kontrolü yaptı. Durdurulan çoğu araçta sürücülerin akollü olmadığı görülürken, bir ticari araç sürücüsünde yasal sınırın biraz üstünde 0.21 promil alkol tespit edildi. Ticari araç sürücüsü H. Y'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1273 lira da para cezası kesildi. Aracı beraberindeki bir yakınına teslim edilen H.Y. denetleme noktasından yolcu koltuğunda oturarak ayrıldı. Kentin farklı noktalarındaki trafik denetimi sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.